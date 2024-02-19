عيد ميلادها.. سر اختفاء موناليزا بطلة همام في أمستردام

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة موناليزا بعيد ميلادها، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى.

يعتقد الكثير أن ارتداء الموناليزا للحجاب هو السبب الوحيد وراء اعتزالها ولكنها أكدت في لقاء تلفزيوني أن سفرها لأمريكا ورغبتها في تكوين أسرة سبب ابتعادها عن الفن، مشيرة إلى أنها نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق حلم الأمومة وأنجبت ثلاث بنات.

تألقت موناليزا في أعمالها الفنية التي قدمتها على مدار 3 سنوات، منها أفلام «همام في أمستردام، أصحاب ولا بيزنس، عمر2000»، ومسرحية «حكيم عيون»، والمسلسل الدرامي «حديث الصباح والمساء»، ثم اختفت عن الساحة الفنية واختفت أخبارها.

موناليزا

موناليزا اسمها الحقيقي هو منى عاطف سيد المنشي، ولدت في 19 فبراير عام 1975م، في إنجلترا من أب مسلم، وأم اسكتلندية، عاشت موناليزا في لندن في أول ثلاث سنوات من عمرها، مع والديها ثم عادت للإقامة في مصر مع جدتها.

تكبر منى شقيقيها الصغيرين، فهي أخت لأخين، محمد يصغرها بـ 8 أعوام، وهاني يصغرها بـ 12 عام، وقضت حياتها بالتنقل بين مصر ولندن، فكانت تدرس في مصر، وتقضى الإجازة مع والدها وأخواتها في لندن.

بعد سنوات كثيرة على اعتزال الفنانة موناليزا، ظهرت في أحد اللقاءات التليفزيونية، عبرت خلاله عن رغبتها في العودة إلى مصر ومجال التمثيل مرة أخرى، وأنها طوال فترة اعتزالها لم تتمكن من نسيان الفن.

ترغب الفنانة موناليزا في العودة للعمل في أفلام الاكشن، لأنها كانت تدرب رياضة الكاراتيه في أمريكا، خاصة أنها كانت تتمنى تقديم هذا النوع من الأدوار في بداية عملها الفني، وأنها يمكن أن تقدم هذه الأدوار دون الاستعانة بـ دوبلير وبرغم من ذلك اختفت تماما عن المشهد مرة أخرى.