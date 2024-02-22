أستاذ إدارة: مؤتمر بين مصر والاتحاد الأوروبي للترويج للفرص الاستثمارية

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إنَّ أهمية زيارة وفد اقتصادي لـ بروكسل للترويج للاستثمار في مصر بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تأتي من أهمية المكان والتوقيت، فالاتحاد يعد أكبر الداعمين عبر شراكته الاستراتيجية مع الدولة المصرية وهو من أفضل الأسواق التي تسعى الدولة لجذب الاستثمارات منها.

«الشوادفي»: جذب الاستثمارات لمصر مهم في هذا التوقيت



وأضاف «الشوادفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أهمية توقيت زيارة الوفد الاقتصادي لبروكسل ، تأتي على اعتبار الظروف الدولية والعالمية تؤثر على الاقتصادات العالمية ككل، وبالتالي الاقتصادات الناشئة تتأثر تباعا ومن بينها الاقتصاد المصري، ما يتطلب جذب الاستثمارات.

أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي



وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: « الزيارة تؤكد مجموعة من المبادئ الأساسية أبرزها أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحاجه الدولة المصرية للترويج لجهودها المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي وما تم خلال السنوات السبع الماضية، عبر إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على جذب الاستثمارات».

وأوضح أن: «الدولة المصرية بذلت جهوداً مكثفة في تهيئة المناخ العام للاستثمار، ما يؤكد رغبتها في تحضير وعمل مؤتمر كبير لجذب الاستثمارات لمصر، وبالتالي هناك حاجه لتوجيه دعوات والتسويق للفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري».