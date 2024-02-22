تلامس المليوني جنيه.. أحدث أسعار فيات تيبو 2024

تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، وتتوفر بعدة فئات، كما تأتي بتصميم سيدان وآخر هاتشباك.

فيات تيبو موديل 2024

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2024

فيات تيبو موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة 1,225,000 جنيه

فيات تيبو موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة 1,800,000 جنيه

فيات تيبو موديل 2024

مواصفات فيات تيبو موديل 2024

حصلت فيات تيبو موديل 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.

زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة

تستهلك فيات تيبو موديل 2024 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.

تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.