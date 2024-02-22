"البيطريين" تدعو مرشحي انتخابات التجديد النصفي لاجتماع عاجل الأحد المقبل

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات 2024 للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجي سلام، عن دعوة الأطباء البيطريين المُرشحين على جميع المقاعد الانتخابية -سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية- لحضور اجتماع عام يوم الأحد الموافق 2024/2/25 الساعة الثانية عشرة بنادي الأطباء البيطريين بالعجوزة، وذلك للنظر في الآتي:

مناقشة الاستعدادات اللازمة ليوم الانتخابات للوصول إلى مستوى أمثل لها.

عمل توكيلات المرشحين لمندوبيهم في اللجان، نظرا لأنه لن يسمح لأي فرد بالتواجد داخل اللجان بدون توكيل صادر من لجنة الإشراف على الانتخابات "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

الحصول على نسخة من أعضاء الجمعية العمومية سواء محافظة أو قطاع أو جمهورية طبقا لآخر تحديث "مقابل رسوم إدارية لمن يرغب".

وأكد رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه سيتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الاقتراع، المقرر لها الأربعاء 6 مارس 2024.