محافظ أسوان: منظومة التأمين الصحي الشامل سوف تخدم مليون و600 ألف مواطن

التقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية في ديوان عام المحافظة ضمن الجولة التفقدية لوفد لجنة الشون الصحيه بالبرلمان لمحافظة أسوان.

وذلك لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد التي تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر - أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.



واستعرض وفد صحه النواب بعض توصيات اللجنه من ملاحيظ بعد الجولة التفقدية للمنشات الصحيه بالمحافظة والتي تم نقلها مؤخرا للهئة العامة الرعاية الصحية مثل مستشفي ادفو و كوم اومبو ودراو وتأكيد انهم علي سرعة نقل وتشغيل المباني الجديده الملحقة لها.



وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلي أن هدف الزيارة كان للوقوف علي مدي استعداد المحافظة لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي تخدم المواطنين في المحافظة مشيرا إلي أن دورنا في ازلال عقبات تنفيذ التأمين الصحي الشامل.



وأضاف رئيس وفد صحة النواب أنه سوف يتم تسليم تقرير رسمي للمحافظة والهيئات الطبيه الثلاثة المنوطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة ما تم رصده مع توصيات اللجنه لضمان اتاحه خدمة طبية متكامله للمواطنين في ١١٢ وحدة صحية ومركز طبي و١١ مستشفي .



وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة سوف تخدم مايقرب من مليون و٦٠٠ الف مواطن ونجحنا في تغير البنية التحيه ل١٠ مدن في توقيت واحد.

وأشار إلى أننا في فترة تشغيل تجريبي المنظومة مؤكدا علي أن زيارة وفد صحة النواب كانت مثمرة للوقوف علي معوقات سير عمل التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.



وأوضح عطية أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحويل الصروح الطبيه للمستشفيات والوحدات الصحية الي بانوراما جماليه متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم افضل خدمة طبية وعلاجية للمواطن الاسواني وفقا للمعايير الدوليه بالجودة العاليه بعد إعلان التشغيل رسميا المنظومه داخل المحافظة .



واهدي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان درع المحافظة لوفد لجنه الشون الصحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم كما أهدي المحافظ الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد التي تحمل الطابع الهويه البصريه للمحافظة .



وكان في استقبال الوفد البرلماني من صحة النواب الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف علي مشروع التأمين الصحي الشامل والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعه اسوان و الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي لهئية التأمين الصحي الشامل.



ويضم الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه الدكتور اشرف حاتم والنائبة سهير عبد الحميد والنائب مكرم رضوان والنائب محمود العزب والنائبة عبله الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم ومن نواب محافظة أسوان النائبة ريهام عبد النبي والنائب جابر ابو خليل والنائب احمد صالح والنائب خالد رضوان والنائب أيمن فواد والنائب خالد العوني والنائب حسن خليل .