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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: استمرار حملة النظافة الموسعة بمساجد الجمهورية استعدادًا لشهر رمضان

صدى البلد

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445هـ ، واستمرارًا لحمة النظافة الموسعة بجميع مساجد الجمهورية التي أطلقتها وزارة الأوقاف يوم الاثنين الماضي 19/ 2/ 2024م استعدادًا لشهر رمضان المبارك. 

واصلت مديرية أوقاف الجيزة هذه الحملة وكانت البداية من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، ثم مسجد خالد بن الوليد بالكيت كات إمبابة، ثم مسجد أبو بكر بالجيزة، ثم مسجد الرشد بالعجوزة، بحضور كل من الشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور/ السيد مسعد السيد حسن مدير مديرية أوقاف الجيزة. 

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، فالمساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، والقيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك الصالحين والمتقين، وشرف يتزين به المؤمن، وعنوان يعرف به المسلم، حيث يقول الحق سبحانه : (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).

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