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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" توثق جرائم الإحتلال ضد الفلسطينيين

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت ووثقت جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على مدى عقود طويلة، بما في ذلك ما اقترفه الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة جماعية وفرض حصار وتجويع وتعطيش لأهالي غزة اعتبارًا من السابع من أكتوبر الماضي.


وقال "شمس الدين" في بيان له أصدره اليوم : إن المرافعة تمثل خطوة هامة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.، مما يوضح هذا الإجراء الموقف الثابت والقوي لمصر الداعمة للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، مشددًا على تماسك وقوة هذا الدعم.


وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا، لن تتنازل عن قضية الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو بتهجير شعبها، أو نزوحهم إلى أراضي خارج أراضيهم وتركها لمن لا حق له فيها.

 


وأوضح النائب السيد شمس أن مصر من خلال مرافعتها، تسلط الضوء أيضا على مسئولية إسرائيل عن جميع الأفعال غير المشروعة دوليا، مما يستوجب انسحابًا فوريًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن هذه السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مطالباً من المجتمع الدولى اتخاذ جميع الإجراءات لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتمثل فى اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة

السيد شمس الدين محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الاحتلال الصهيوني

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