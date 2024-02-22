العراق يطالب العدل الدولية بـ وقف أعمال الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

أكد ممثل العراق أمام العدل الدولية، أنه يجب أن تتحرك المحكمة لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف ممثل العراق أمام العدل الدولية، خلال فيديو عرض على قناة القاهرة الإخبارية، أن احتلال يمارس انتهاكات ضد الإنسانية ككل والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وأن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.



وتابع أنه على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، ونؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية .

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، ونؤكد ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولي وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.



