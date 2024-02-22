غياب 3 لاعبين عن الزمالك خلال مباراة أبو سليم بـ الكونفدرالية

تترقب جماهير الزمالك، الصفقات الجديدة بالفريق في مواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل، في بطولة الكونفدرالية، بعد ظهورهم الأول أمام الإسماعيلي بدوري Nile وتعادلهم السلبي.

وتأكد غياب 3 لاعبين من الصفقات الجديدة للزمالك عن مباراة أبو سليم الليبي بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية وهم:

ناصر ماهر (شارك مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية).

عبد الله السعيد (شارك مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا).



سيف فاروق جعفر (شارك مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا).

يذكر أن أحمد حمدي، صانع الألعاب ولاعب الأهلي السابق، اقترب من مشاركته الأولى مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، حيث زادت فرص تواجده في القائمة المسافرة إلى الجزائر لخوض اللقاء.

ترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية:



الزمالك بـ 10 نقاط.

أبو سليم الليبي بـ 9 نقاط.

ساجرادا الأنجولي بـ 4 نقاط.

سوار الغيني دون رصيد من النقاط.