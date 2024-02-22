عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب 3 لاعبين عن الزمالك خلال مباراة أبو سليم بـ الكونفدرالية

صدى البلد

تترقب جماهير الزمالك، الصفقات الجديدة بالفريق في مواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل، في بطولة الكونفدرالية، بعد ظهورهم الأول أمام الإسماعيلي بدوري Nile وتعادلهم السلبي.

وتأكد غياب 3 لاعبين من الصفقات الجديدة للزمالك عن مباراة أبو سليم الليبي بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية وهم:

ناصر ماهر (شارك مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية).

عبد الله السعيد (شارك مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا).

سيف فاروق جعفر (شارك مع بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا).

يذكر أن أحمد حمدي، صانع الألعاب ولاعب الأهلي السابق، اقترب من مشاركته الأولى مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، حيث زادت فرص تواجده في القائمة المسافرة إلى الجزائر لخوض اللقاء.

 

ترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية:


الزمالك بـ 10 نقاط.
أبو سليم الليبي بـ 9 نقاط.
ساجرادا الأنجولي بـ 4 نقاط.
سوار الغيني دون رصيد من النقاط.

أبو سليم الليبي ابطال افريقيا الزمالك سيف فاروق جعفر دورى أبطال إفريقيا جماهير الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

ترشيحاتنا

بمشاركة 4100 سائح وزائر.. يوم حافل لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

إدارة ميدياما الغاني تضع الأهلي في ورطة بقرار مفاجئ|ماذا حدث؟

لم يرد سائلًا أو محتاجًا.. انتهاء رحلة هاني الناظر مع مدرسة الحياة.. وداعا طبيب القلوب

غياب 3 لاعبين عن الزمالك خلال مباراة أبو سليم بـ الكونفدرالية

خصم كبير على أقوى موبايل سامسونج في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

تعرف على نوع السرطان المتسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ