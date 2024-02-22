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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين

سرقة ميرهان حسين
سرقة ميرهان حسين

قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين لجلسة 27 فبراير المقبل.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القاهرة  ملابسات سرقة الفنانة ميرهان حسين، بعد ضبط المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزلها بشقة بمنطقة المقطم، ويكشف موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين.

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تفاصيل سرقة ميرهان حسين

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، واستمعت لأقوال والد الفنانة ميرهان حسين والذي أكد اكتشافه سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني بنفس العقار الذي يقطن به.

حرر والد الفنانة ميرهان حسين بلاغا بقسم شرطة المقطم، أفاد فيه باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته ميرهان حسين من داخل شقتها تحت التشطيب بأحد العقارات بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية في الواقعة أن الشقة ملك للفنانة ميرهان حسين ويعمل بهما عمال سيراميك، حيث يجرى بها بعض الأعمال الخاصة بالتشطيبات، وأن والدها اكتشف سرقة مشغولات ذهبية منها.

التحريات تكشف لغز سرقة ميرهان حسين

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز سرقة مشغولات الفنانة ميرهان حسين، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين مقيمين الغربية، وكانوا يعملان داخل الشقة في إجراء بعض أعمال التشطيبات، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب إعداد الأكمنة اللازمة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين أثناء عملهم في أعمال تركيب السيراميك بالشقة وإخفاء المسروقات لدى صديقهم، وقاموا بالإرشاد عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وأحالتهم الشرطة للنيابة العامة للتحقيق معهم.

واتهمت الفنانة ميرهان حسين عمال السيراميك المتواجدين في شقتها بسرقة مشغولات ذهبية منها، حيث قرر والدها سرقة 4 ساعات مختلفة، وكذا 8 خواتم ذهبية وحلق وكوليه وسلسلة ذهبية و2 غويشة، وايضا سرقة بعض الأحذية من الشقة، حيث أرشد المتهمين عن المسروقات، واعترفوا بقيامهم بسرقة مشغولات ومقتنيات الفنانة ميرهان حسين أثناء عملهم في الشقة وإجراء بعض التشطيبات بها.

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