عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا فعل مدرس الفيزياء بـ طالب الدقهلية؟| القصة الكاملة

طالب الدقهلية
طالب الدقهلية

تفاصيل مأساوية شهدتها واقعة طالب الدقهلية والذي تم العثور عليه مشطورا نصفين ورأسه مفصولة في إحدى قرى مركز الستاموني في الدقهلية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء ونجار قاموا باحتجاز طالب الدقهلية لسابق معرفتهم بثراء والده ثم طلبوا من الأخير فدية لإطلاق سراحه إلا أنهم في النهاية قاموا بالتخلص من المجني عليه وقسموا جثمانه إلى ثلاثة قطع وألقوه في أماكن متفرقة حتى لا يتم تجميع الجثمان وكشف لغز الجريمة.

انفراد|متهمة بقضية كنيسة المرج: «داعشية» كانت بتشحنلي وتفرجني على الشباب

انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج: أبويا وأمي كفار ولا تجوز عليهما الرحمة

القصة الكاملة لـ واقعة اختفاء طالب الدقهلية

تطورات ومفاجآت في جريمة طالب الدقهلية، والذي لقى مصرعه على يد مدرس فيزياء بالغ من العمر 24 عاما ونجار، حيث استغل المدرس تواجد الطالب لديه لتلقي حصة فيزياء وقام باحتجازه ثم اتصل على والده بعد ساعات من هاتف الطالب، وطلب منه فدية مالية لإطلاق سراح ابنه ووافق والد الطالب على إرسال المبلغ عبر فودافون كاش إلا أن المتهمين كانوا قد ارتكبوا جريمتهم خوفا من كشف هويتهم في حالة إطلاق سراح طالب الدقهلية، وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة.

طالب الدقهلية إيهاب عبدالعزيز البالغ من العمر 15 عاما خرج من منزل أسرته صوب مدرس الفيزياء لتلقي حصة خاصة، إلا أنه لم يعود مما أثار قلق والده الذي تحرك صوب قسم الشرطة وقام بتحرير بلاغا في مركز شرطة الستاموني بالدقهلية أفاد فيه بتغيب نجله لمدة ساعات، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن الدقهلية فريق بحث لكشف لغز الواقعة وملابسات تغيب طالب الدقهلية، وبالتزامن مع البلاغ كان أهالي المركز على الجزء السفلي لجثمان داخل جوال ملقي على أحد المصارف.

كشف لغز مقتل طالب الدقهلية

إنتقلت أجهزة المباحث فور البلاغ إلى موقع العثور على الأشلاء، حيث تم العثور على الجزء السفلي - رجلين - وقاموا بنقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة ثم تم مناظرة الجزء المعثور عليه وتعرفت عليه أسرته من ملابسه ثم أثبتت البصمة الوراثية أن الجزء المعثور عليه خاص بـ طالب الدقهلية، وتم التصريح بالدفن، وواصل فريق البحث جهوده لكشف ملابسات ولغز الجريمة حتى تم العثور على الجزء العلوي والرأس بعد دفن الجزء السفلي بساعة، على أحد المصارف بنطاق المركز.

تسعة أيام منذ تغيب طالب الدقهلية عن منزل أسرته أجرت خلالهم أجهزة مديرية أمن الدقهلية تحريات مكثفة حتى توصلت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس الفيزياء الذي استعان بنجار على صلة قرابة به وقاموا باحتجاز الطالب لمدة ساعات ثم اتصل أحدهم بوالد الطالب من هاتفه وقاموا بطلب فدية نظير إطلاق سراح طالب الدقهلية، ووافق والد المجني عليه على دفع الفدية عبر فودافون كاش إلا أنهم قاموا بتمزيق جسد طالب الدقهلية ثم قاموا بتقسيم الجثمان إلى ثلاثة أجزاء بواسطة آلة حادة خوفا من افتضاح أمرهم.

الأمن يضبط المتهمين بواقعة طالب الدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على مرتكبي واقعة طالب الدقهلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة تفصيليا حيث شرح المتهمين تفاصيل مقتل الطالب وتقسيم جثمانه إلى أجزاء للتخلص منه في أماكن متفرقة خشية من افتضاح أمرهم وحتى لا يتم تجميع الجثمان وكشف ملابسات الجريمة، وجاري استكمال التحريات في الواقعة لكشف الأسباب وراء الجريمة وتباشر النيابة العامة في الدقهلية التحقيقات في الواقعة.

طالب الدقهلية مركز الستاموني مدرس الفيزياء مستشفى المنصورة قصة طالب الدقهلية الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

انفراد|متهمة بقضية كنيسة المرج: «داعشية» كانت بتشحنلي وتفرجني على الشباب

انفراد.. متهمة باستهداف كنيسة المرج: أبويا وأمي كفار ولا تجوز عليهما الرحمة

سيدة ترفع قضية خلع: بيعايرني بغلطتي وبيخوني بكل بجاحة

خاين وبجح.. نيرمين ترفع قضية خلع على زوجها (السبب صادم)

ترشيحاتنا

شخصت الداء ووصفت الدواء.. مصر تفضح الجرائم الإسرئيلية أمام محكمة العدل في مرافعة تاريخية|تفاصيل

العراق تطالب العدل الدولية بوقف الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين

رشوة قيادات وزارة الري.. وصول المتهمين لمحكمة جنيات القاهرة وسط حراسة مشددة

تعرف على نوع السرطان الذى تسبب في وفاة هاني الناظر

وفاة دكتور هانى الناظر.. موعد ومكان الجنازة

وفاة هاني الناظر.. اخر ما كتبه على الفيسبوك قبل رحيله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ترحيب مجلس الدراويش.. لماذا يصعب على الأهلي اللعب في استاد الإسماعيلية

بالروب.. شقيقة كهربا تخطف الأنظار في تجهيزات حفل زفافها

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ