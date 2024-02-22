ماذا فعل مدرس الفيزياء بـ طالب الدقهلية؟| القصة الكاملة

تفاصيل مأساوية شهدتها واقعة طالب الدقهلية والذي تم العثور عليه مشطورا نصفين ورأسه مفصولة في إحدى قرى مركز الستاموني في الدقهلية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء ونجار قاموا باحتجاز طالب الدقهلية لسابق معرفتهم بثراء والده ثم طلبوا من الأخير فدية لإطلاق سراحه إلا أنهم في النهاية قاموا بالتخلص من المجني عليه وقسموا جثمانه إلى ثلاثة قطع وألقوه في أماكن متفرقة حتى لا يتم تجميع الجثمان وكشف لغز الجريمة.

القصة الكاملة لـ واقعة اختفاء طالب الدقهلية

تطورات ومفاجآت في جريمة طالب الدقهلية، والذي لقى مصرعه على يد مدرس فيزياء بالغ من العمر 24 عاما ونجار، حيث استغل المدرس تواجد الطالب لديه لتلقي حصة فيزياء وقام باحتجازه ثم اتصل على والده بعد ساعات من هاتف الطالب، وطلب منه فدية مالية لإطلاق سراح ابنه ووافق والد الطالب على إرسال المبلغ عبر فودافون كاش إلا أن المتهمين كانوا قد ارتكبوا جريمتهم خوفا من كشف هويتهم في حالة إطلاق سراح طالب الدقهلية، وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة.

طالب الدقهلية إيهاب عبدالعزيز البالغ من العمر 15 عاما خرج من منزل أسرته صوب مدرس الفيزياء لتلقي حصة خاصة، إلا أنه لم يعود مما أثار قلق والده الذي تحرك صوب قسم الشرطة وقام بتحرير بلاغا في مركز شرطة الستاموني بالدقهلية أفاد فيه بتغيب نجله لمدة ساعات، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن الدقهلية فريق بحث لكشف لغز الواقعة وملابسات تغيب طالب الدقهلية، وبالتزامن مع البلاغ كان أهالي المركز على الجزء السفلي لجثمان داخل جوال ملقي على أحد المصارف.

كشف لغز مقتل طالب الدقهلية

إنتقلت أجهزة المباحث فور البلاغ إلى موقع العثور على الأشلاء، حيث تم العثور على الجزء السفلي - رجلين - وقاموا بنقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة ثم تم مناظرة الجزء المعثور عليه وتعرفت عليه أسرته من ملابسه ثم أثبتت البصمة الوراثية أن الجزء المعثور عليه خاص بـ طالب الدقهلية، وتم التصريح بالدفن، وواصل فريق البحث جهوده لكشف ملابسات ولغز الجريمة حتى تم العثور على الجزء العلوي والرأس بعد دفن الجزء السفلي بساعة، على أحد المصارف بنطاق المركز.

تسعة أيام منذ تغيب طالب الدقهلية عن منزل أسرته أجرت خلالهم أجهزة مديرية أمن الدقهلية تحريات مكثفة حتى توصلت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس الفيزياء الذي استعان بنجار على صلة قرابة به وقاموا باحتجاز الطالب لمدة ساعات ثم اتصل أحدهم بوالد الطالب من هاتفه وقاموا بطلب فدية نظير إطلاق سراح طالب الدقهلية، ووافق والد المجني عليه على دفع الفدية عبر فودافون كاش إلا أنهم قاموا بتمزيق جسد طالب الدقهلية ثم قاموا بتقسيم الجثمان إلى ثلاثة أجزاء بواسطة آلة حادة خوفا من افتضاح أمرهم.

الأمن يضبط المتهمين بواقعة طالب الدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على مرتكبي واقعة طالب الدقهلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة تفصيليا حيث شرح المتهمين تفاصيل مقتل الطالب وتقسيم جثمانه إلى أجزاء للتخلص منه في أماكن متفرقة خشية من افتضاح أمرهم وحتى لا يتم تجميع الجثمان وكشف ملابسات الجريمة، وجاري استكمال التحريات في الواقعة لكشف الأسباب وراء الجريمة وتباشر النيابة العامة في الدقهلية التحقيقات في الواقعة.