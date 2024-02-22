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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمز وطني وعالم جليل.. أحمد موسى ينعي هاني الناظر

صدى البلد

نعى الاعلامي أحمد موسى، الدكتور الراحل هاني الناظر الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع السرطان. 

وكتب عبر فيسبوك: “البقاء لله في وفاة الدكتور والعالم الكبير هاني الناظر .. فقدنا رمزا وطنيا وعالما جليلا .. جمعتني بالراحل لقاءات علي الهواء ومداخلات تليفونية عديدة طوال السنوات الماضية وكان اكثرها خلال فترة كورونا  ..كان حريصا علي التوعية والتحذير لكل الناس ويشرح ويرد علي الاسئلة .. لم يتاخر أبدا في علاج الحالات الانسانية الذين كنت أحدثه عنهم وكان يستقبلهم في عيادته وبقدم لهم الرعاية الكاملة .. رحمك الله أيها العالم الجليل دكتور هاني الناظر .. غفر الله لك وأسكنك الفردوس الاعلي ..وخالص العزاء للاسرة الكريمة ولكل محبيك ”. 

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر خبر وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب عبر فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء”. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدكتور هاني الناظر الدكتور محمد الناظر

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