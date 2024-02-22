وزير الرياضة يُتابع أوضاع بعثة الأهلي بعد التجهيز للتحرك من مطار أكرا

تابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مستجدات الأوضاع لبعثة النادي الأهلي، بعد عودتها مرة أخرى لمطار أكرا لاستكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي الغانية التي تستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكانت الطائرة التي تقل بعثة النادي الأهلي قد هبطت في مطار (أكرا) للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيداً للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة؛ مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران؛ مما دفع الجهاز الإداري للبحث عن فندق للإقامة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى (كوماسي).



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن وزير الشباب والرياضة يتابع مع بعثة النادي الأهلي، الأوضاع أولاً بأول والاطمئنان على البعثة، ومتابعة تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي نحو تأجيل المباراة مع فريق ميدياما الغاني بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظرا لتلك الظروف الطارئة.



ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للسفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر في دولة غانا، على سرعة تعامله مع الحادث، وتوفير كافة الإمكانات لدعم بعثة النادي الأهلي، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية مع كافة البعثات في مختلف دول العالم.