فلومينينسي البرازيلي يطمح للفوز ببطولة ريكوبا أمام ليجا الإكوادوري

يلتقي ليجا دي كيتو الإكوادوري، حامل لقب كوبا سود أمريكانا، مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، في مباراة ذهاب نهائي بطولة ريكوبا، وذلك على أرضية ملعب رودريجو باز ديلجادو.

مباراة الذهاب من المنافسة الرائعة ستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر يوم غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

تُعد بطولة ريكوبا سنوية تجمع بين بطلي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا، وتُعتبر هذه المباراة فرصة للفريقين للتنافس والتتويج بلقب البطولة.

يُذكر أن ليغا دي كيتو قد حصد اللقب في كوبا سود أمريكانا بعد فوزه في النهائي على فورتاليزا البرازيلي بركلات الترجيح في العام الماضي، فيما توج فلومينينسي بكوبا ليبرتادوريس بفوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو في الأول من مارس المقبل.