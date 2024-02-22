عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأردن: إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني

صدى البلد

أكد عضو الفريق القانوني الأردني أمام العدل الدولية، أنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وقال إن إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.


ولفت إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.


وأشار إلى أن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة، وإسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، وإسرائيل تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني.


وتابع: إسرائيل تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

أندية سعودية تقطع الطريق على باريس سان جيرمان وتقترب من ضم محمد صلاح

ترشيحاتنا

فرق تسد.. روسيا تكشف الهدف الأمريكي من زعزعة أستقرار الشرق الأوسط

بعد 48 ساعة من ضطبهم.. النيابة تحيل المتهمين بقتل يمني الجنسية للجنايات

عاجل.. بيان مهم لمجلس الوزراء بعد قليل

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هاني الناظر

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

الأردن: ضم إسرائيل لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ