الأردن: إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني

أكد عضو الفريق القانوني الأردني أمام العدل الدولية، أنه يجب منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وقال إن إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي وتنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.



ولفت إلى أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية ما يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية تدعم العنف الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.



وأشار إلى أن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية باتت صعبة ومريرة، وإسرائيل تطبق نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ما يمثل انتهاكا للعهد الدولي لحقوق المدنيين، وإسرائيل تمارس عنفا مفرطا بحق الشعب الفلسطيني.



وتابع: إسرائيل تطبق سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في مخالفة للأعراف الدولية.



