عضو المجلس الثوري «فتح»: ما يحدث بالعدل الدولية مُفرح لكل داعمي القضية

قال الدكتور أسامة القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ما يحدث في محكمة العدل الدولية، ومجرد أن تكون إسرائيل في قفص اتهام حتى لو لم تحضر، هو مشهد هام ومُفرح لكل داعمي القضية.

وأضاف «القواسمي» خلال مكالمة هاتفية له لتغطية خاصة المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية شيماء الكردي، أن إسرائيل حُوكمت من قبل جنوب أفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية، وأمس ولمدة 5 أيام طُلب من العدل الدولية بقرار من الأمم المتحدة، صُدر في ديسمبر 2023 ، أن توضح المحكمة ماهية إسرائيل؟.

وتابع، أن إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة محتلة، بجانب أن الولايات المتحدة ايضا أعتبرت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أرض مُتنازع عليها، بالإضافة إلى الأحزاب الديموقراطية والجمهورية، داخل الولايات، الذين محو أي كلمة لها علاقة بالاحتلال في قاموسهم.

وشدد على أن إسرائيل لا تُطبق كل القرارات الدولية، كما أنه غير متوقع من أمريكا وإسرائيل أن يعترفوا أنهم قوة احتلال، وعليهم أن ينفذوا القانون الدولي، مواصلا: « هناك أهمية للقرار يخص الناحية الأخلاقية، وهو أن دول العالم ستستمع جيدا لما يجري في المحكمة، وستأخذ بعين الاعتبار، ضرورة التعامل مع إسرائيل على أنها قوة احتلال، وكثير من الدول يجب أن تُصوت لصالح لأي قرار يمكن أن نذهب به لمجلس الأمن للطلب من إسرائيل بالإنطياع للقانون الدولي».