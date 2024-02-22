نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبات المتفوقات بفصول كلية الزراعة

نظمت وحدة ضمان الجودة بفصول كلية الزراعة بنات بجامعة الأزهر، بالتعاون مع لجنة الطلاب والخريجين وأسرة “طلاب من أجل مصر”، الحفل الطلابى السنوى الأول لفصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، تلته آيات من القرآن الكريم.

وفي كلمته، رحب الدكتورمحمد فكرى خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعى البنات والوجه البحرى، بالحضور الكريم والطالبات.

وأعرب عن سعادته بميلاد فصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر، ووجه الشكر لكل من ساهم وقدم الدعم فى سبيل إنشائها.

كما وجه الشكر لأسرة كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، خاصة قسم البساتين الذين كانوا يقطنون بالمبنى، حيث إنهم ضحوا بأماكنهم خدمة للجامعة وإنشاء كلية للبنات.

ووجه أيضا الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الزراعة بنين وبفصول كلية الزراعة بنات، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا الصرح الوليد بجامعة الأزهر.

من جانبها، رحبت الدكتورة سامية الصافى فرج، المشرف على فصول كلية الزراعة بنات، بالحضور الكريم وطالبات الكلية، وقدمت الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعى البنات والوجه البحرى، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، وأسرة كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، على دعمهم الكبير والمقدر والمتواصل لإنشاء وافتتاح فصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر بداية من العام الدراسى الحالى.

كما رحب كل من الدكتور سليمان الرفاعى، وكيل كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جابر عبد الفضيل طه، مستشار الكلية للجودة بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، بالحضور والحفل الكريم.

ونقلا تحيات وتقدير الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين جامعة الأزهر، متمنين التوفيق والنجاح لفصول كلية الزراعة بنات جامعة الأزهر دائما بإذن الله.

وفي ختام الحفل، كرم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، الطالبات الفائزات فى المسابقات الطلابية والطالبات المتفوقات علميا بفصول كلية الزراعة بنات تقديراً وتشجيعاً لهن على تفوقهن.

جدير بالذكر أن الحفل شمل العديد من الفقرات الطلابية قدمتها طالبات الكلية "أسرة طلاب من أجل مصر".