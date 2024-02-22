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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

برئاسة هيئة قضايا الدولة.. اجتماع اللجنة العليا للوقف الخيري باسم المستشار الفنجري

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

اجتمعت ظهر اليوم الخميس الموافق ٢٢ فبراير 2024 اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري - رحمه الله - لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.

وجاء الاجتماع بحضور كل من أعضاء اللجنة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمـد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمستشار محمد حسن محمد نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف.

وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال هذا العام ٢٠٢٤م، حيث قدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير للمستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.

كما قامت اللجنة العليا للوقف بعرض نتيجة مراجعة وتقييم السادة أعضاء اللجنة العليا للوقف لملخصات الأبحاث المقدمة في المسابقة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتوزيع الأبحاث التي ترقى للتحكيم لتقييمها، على أعضاء اللجنة العليا وغيرهم من السادة المختصين في هذا الصدد، واستبعدت اللجنة ما لا يرقى من الأبحاث في دخول المسابقة، كما استبعدت غير المطابق منها لشروط الإعلان.

الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤ ، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي، والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثاً، منها عدد ٢٥ بحثاً في الموضوع الأول ، قبلت اللجنة عدد ١٥ بحثا، واستبعدت ١٠ أبحاث، وعدد ٤١ بحثاً في الموضوع الثاني قبلت اللجنة ٢٧ بحثاً واستبعدت ١٤ بحثاً منها، وقررت اللجنة العليا للوقف برئاسة معالي المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم تقديم تقييمات الأبحاث في موعد غايته الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤.

كما قررت اللجنة إعلان نتيجة المسابقة بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل القادم بمشيئة الله تعالى، وبهذه الجلسة سيتم تحديد أسماء الفائزين بالجوائز وموعد استلامهم لها.

هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني المستشار مسعد عبد المقصود الدكتور شوقي إبراهيم علام الدكتور إبراهيم الهدهد التغيرات المناخية جامعة الأزهر

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