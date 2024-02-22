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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقدم روسي كبير.. وانسحاب خطير من الجيش الأوكراني

أوكرانيا
أوكرانيا

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي صرح بأنه سيسمح لطائرات "إف 16" بعد وصولها إلى الأراضي الأوكرانية بضرب أهداف نوعية داخل الاتحاد الروسي، وبالتالي يصعد من وتيرة هذه الأعمال العسكرية التي تجرى ما بين الجانبين الروسي والأوكراني، الذي يفقد الأخير أراضيه شيئا فشيئا.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن منطقة "أفديفكا" حاول الأوكرانيون السيطرة على تلك المدينة لأكثر من عام ونصف، وهو يخسرها بـ 17 يوما جراء تقدم روسي وصف بالأكبر من نوعه في تلك البلده.

وأشار إلى أنه خوفا على المقاتلين، أمر القائد العام للقوات المسلحة الأوكراني بإخراج المقاتلين من تلك المدينة والتوجه للخطوط الدفاعية، والتي وصفها بالأقوى والأمتن، وربما سيعيق تقدم القوات الروسية لبضعة أشهر لحين قدوم الربيع.

ولفت أن القائد الأوكراني تحدث بأن قواته نفذت سلسلة من الهجمات الصاروخية نحو أهداف عسكرية داخل المناطق التي يسيطر عليها الجانب الروسي، والحديث يدور حول مركز للقيادة العسكرية والتدريب استهدف أمس بمجموعة من الضربات الصاروخية الأوكرانية التي كانت نوعية وأودت بمقتل أكثر من 66 مقاتلا روسيا في الضفة اليسرى من منطقة خرسون.

 

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