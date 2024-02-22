عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يوجه بخطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

صدى البلد

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بوضع خطة عمل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، من خلال تنفيذ مبادرات اللحوم والدواجن بدعم من المحافظة، والتوسع في فتح منافذ السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان والجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية.


وتابع الزملوط - خلال ترؤسه اليوم الخميس، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجهًا برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات ، مشيرًا إلى توفير 450 طن سكر جار طرحها وتوزيعها بالمراكز لبيعها بالأسعار الرسمية، بالإضافة إلى لمتابعة المستمرة لأرصدة السلع بفروع "المصرية ماركت " التابعة لوزارة التموين.


وقرر المحافظ سرعة استخراج وتسليم عقود التقنين للمواطنين الذين انتهوا من سداد الرسوم المستحقة، ودعم إنشاء عيون سطحية بقرى بشائر خير الوادي على أن تتحمل المحافظة نسبة ٥٠٪ من التكلفة بالمساهمة مع المستفيدين من المشروع. 


كما وجه المحافظ التوسع في مشروعات تقسيمات المواطنين السكنية بالقرى بهدف تشجيع التنمية والتوطين بالقرى، بالاضافة إلى تفعيل وحدة المعدات الثقيلة الخاصة والتي تضم 150 معدة مجهزة واستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون لتحسين مهارات اللغة العربية لدى طلاب المرحلة الابتدائية| تفاصيل

مفاجأة بسعر الزيت والأرز.. 40% تخفيضات جديدة من التموين بهذه الأماكن| تفاصيل

في حشد ضخم.. تشييع جثمان هاني الناظر لمثواه الأخير

أسلحة ونفط وغاز.. تفاصيل العقوبات البريطانية الجديدة على روسيا

بريطانيا تفرض 50 عقوبة جديدة على روسيا

تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

وداعا هاني الناظر.. أعراض صادمة لمرضه

وفاة هانى الناظر.. لأول مرة جمال شعبان يتملكه الحزن فماذا قال؟

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ