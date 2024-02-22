محافظ الوادي الجديد يوجه بخطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بوضع خطة عمل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، من خلال تنفيذ مبادرات اللحوم والدواجن بدعم من المحافظة، والتوسع في فتح منافذ السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان والجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية.



وتابع الزملوط - خلال ترؤسه اليوم الخميس، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجهًا برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات ، مشيرًا إلى توفير 450 طن سكر جار طرحها وتوزيعها بالمراكز لبيعها بالأسعار الرسمية، بالإضافة إلى لمتابعة المستمرة لأرصدة السلع بفروع "المصرية ماركت " التابعة لوزارة التموين.



وقرر المحافظ سرعة استخراج وتسليم عقود التقنين للمواطنين الذين انتهوا من سداد الرسوم المستحقة، ودعم إنشاء عيون سطحية بقرى بشائر خير الوادي على أن تتحمل المحافظة نسبة ٥٠٪ من التكلفة بالمساهمة مع المستفيدين من المشروع.



كما وجه المحافظ التوسع في مشروعات تقسيمات المواطنين السكنية بالقرى بهدف تشجيع التنمية والتوطين بالقرى، بالاضافة إلى تفعيل وحدة المعدات الثقيلة الخاصة والتي تضم 150 معدة مجهزة واستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة.