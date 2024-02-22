وزير البترول : مصر تحاكي التطور العالمي بمنظومة الطاقة

أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه استطعنا خلال السنوات الماضية أن نجعل “معرض إيجيس”، أن يكون به تاريخ محدد في الأجندة الدولية، وتنتظره الشركات المتخصصة في البترول والغاز.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن التطور العالمي في منظومة الطاقة، جعل مصر أن تحاكي التطور الذي حدث في مجال الطاقة العالمية.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تسعى إلى أن يكون قطاع الطاقة ان يتواكب مع العالم للتطوير، مؤكدا أن مؤتمر "إيجيبس انطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة.

خفض الإنبعاثات الكربونية

وأشار طارق الملا إلى أن مؤتمر إيجيبس ناقش كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول في الطاقة، إضافة إلى خفض الإنبعاثات الكربونية.