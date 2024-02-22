رئيس حزب “المصريين” ناعيًا هاني الناظر: كان مثالاً وطنيًا يحتذى به

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع المرض.

أسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وتقدم “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال رئيس حزب “المصريين”، إن الفقيد الراحل كان مثالاً وطنيًا يحتذى به، ورمزا وطنيا وعالما جليلا يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة لشباب مصر، وكان حريصًَا على توعية الجميع والرد على أسئلة المرضى، ولم يتأخر يومًا عن علاج الحالات الإنسانية بكل تفاني وإخلاص ومحبة.