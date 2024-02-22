وزير البترول: حقل ظهر من أهم الاكتشافات وساعد على سد الفجوة الإنتاجية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم العمل على حفر وإكتمال 20 بئرا بمنطقة حقل ظهر، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من العام الجاري لدعم معدلات الإنتاج في حقل ظهر.

وقال طارق الملا، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن حقل ظهر من أهم الاكتشافات التي ساعدت على سد الفجوة الإنتاجية، لزيادة الإنتاج من البترول.

الأجندة الدولية

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أنه استطعنا خلال السنوات الماضية أن نجعل “معرض إيجيس”، أن يكون به تاريخ محدد في الأجندة الدولية، وتنتظره الشركات المتخصصة في البترول والغاز.