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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا توجد خطة بديلة.. الأونروا تواجه أزمة تمويل في شهر مارس

صدى البلد

تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أزمة تمويل حادة مع قيام الدول المانحة بحجب دعمها، ما يترك المنظمة "بلا خطة بديلة" بمجرد نفاد الأموال في مارس. 

قال رئيس مكتب الأمم المتحدة في لبنان إن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليس لديها "خطة بديلة" في شهر مارس المقبل إذا التزمت الدول المانحة التي أوقفت تمويلها للوكالة بتعليق تمويلها.

"نأمل أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأن يتم إعادة التمويل إلى الوكالة، ونأمل أن لا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات دون انقطاع. قالت دوروثي كلاوس.

وأعربت دوروثي كلاوس، رئيسة مكتب الأمم المتحدة ، عن مخاوفها بشأن احتمال تعليق الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا.  

يأتي تجميد التمويل في أعقاب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل ضد 12 من موظفي الأونروا في غزة لتورطهم المزعوم في هجمات شنتها حماس في أكتوبر الماضي. ومع قيام ست عشرة دولة بتعليق التمويل في انتظار التحقيق، تواجه الأونروا مستقبلا غامضا وتحث الجهات المانحة على إعادة النظر في قرارها لضمان استمرار الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

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