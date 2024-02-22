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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوحماد المركزي

صدى البلد

تفقد هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وقام بمتابعة توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، موجهاً بإزالة بعض الملصقات القديمة وتحديثها بالاستقبال، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، كما تفقد قسم الأشعة، وتم الاطمئنان على كفاءة عمل الأجهزة، وخاصة جهاز الأشعة المقطعية، موجهاً باستكمال تطوير إحدى الغرف بالقسم، لدخولها الخدمة لصالح المرضى.

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كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الجراحة والحروق بالدور الثاني بالمبني الرئيسي، وناقش مع إدارة المستشفى تطوير هذه الأقسام، بجانب تطوير سكن الأطباء، مكلفاً الإدارة الهندسية ولجنة التطوير بالمديرية، بزيارة المستشفى وعمل دراسة شاملة ومقايسة لأعمال التطوير بالدور الثاني، كما تفقد قسم العظام والنساء والتوليد، وقسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة الفحوصات والعروض اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.

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