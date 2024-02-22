ربة منزل تتهم زوجها بإتلاف المنقولات بعد ضبطها بأحضان عشيقها.. القصة كاملة

قضت محكمة جنح الاربعين الجزئيه برئاسة المستشار محمد عبد المنعم اليوم الخميس ببراءة شخص من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.

وكشف أمر الإحالة أن الزوج عاد متاخرا من الليل علي غير عادته لشعوره بالارهاق في عمله فوجد الباب مغلق من الداخل فطرق الباب بشكل مستمر وبعد نحو ١٠ دقائق فتحت الزوجة (ن/ ا/ح ) وهي مضطربه فشك الزوج في امرها ودخل غرفة النوم ليتفاجأ بوجود صديق شقيقها ويدعي (ب / ا / م .

وقال الدكتور عصام الطباخ محامي الزوج بان الزوجه وعلي الرغم من ان المنقولات بحوزتها قامت بتحرير محضر باتهام الزوج بتبديد المنقولات الزوجية واحيلت الاوراق الي النيابه العامة التي قدمت الزوج الي محكمة الجنح بتهمة تبديد المنقولات الزوجية.

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‏واشار الطباخ في مرافعته اليوم بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء ماديات جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي.

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‏ واكد الدفاع في مرافعته بان هناك محضر سابق ادعت فيه الزوجه بالباطل بان زوجها تعدي عليها بالضرب وقدمت تقرير طبي بالاصابات وقضت المحكمة ببراءة الزوج من هذه التهمة.

وترجع وقائع هذه القضيه في ٧ نوفمبر عام ٢٠٢٣ عندما وصل الزوج الي مسكنه في ساعه متاخره من الليل علي غير عادته لشعوره بالارهاق في عمله فوجد الباب مغلق من الداخل فطرق الباب بشكل مستمر وبعد نحو ١٠ دقائق فتحت الزوجة (ن/ ا/ح ) وهي مضطربه فشك الزوج في امرها ودخل غرفة النوم ليتفاجأ بوجود صديق شقيقها ويدعي (ب / ا / م ) وعندما حاول الزوج امساكه اعتدي الاخير عليه ولاذ بالفرار وتتبعه الزوج وهو في حالة صراخ وهياج شديد علي مرأي ومسمع من الجيران الا انه لم يتمكن من امساكه.

واكد الطباخ بان هناك حزمه من الاجراءات القانونية سيتم اتخاذها ضد هذه الزوجة لاثبات بلاغها الكاذب واصرارها علي تلفيق الاتهام لزوجها