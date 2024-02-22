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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد دورة تدريبية حول آليات التحقيق والتصرف

صدى البلد


شَهِدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، فعَّاليات ختام دورة تدريبية حول (آليات التحقيق والتصرف) والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، بمحافظة المنوفية خلال يومي ٢١، ٢٢ فبراير الجاري.

 استهلت فعّاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بمعالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 

 وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهات سيادته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في جميع المناحي الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات السادة الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وشَدَّدَ سيادته على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وجه مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف جميع النيابات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، ومن كافة الدرجات، مع تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية قد تناولت عدداً من الموضوعات حول "الجديد في التعليمات القضائية" "وبعض التطبيقات من القضايا العملية ""والإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف ".

وقد ألقى تلك المحاضرات نخبة من  المستشارين شملت كل من:
المستشار الدكتور محمد الحسيني  نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة، والمستشار سعد خليل  نائب رئيس الهيئة، والمستشار عمرو علام  نائب رئيس الهيئة، والمستشار عصام أبو الروس- الوكيل العام.

وفي الختام سلم المستشار حافظ عباس-رئيس هيئة النيابة الإدارية،  شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسيدات والسادة الأعضاء المشاركين.

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