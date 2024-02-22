متحدث الوزراء : التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا

أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية لديها خطة لجذب الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة.

لافتا أن الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم بداية لعدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

وتابع متحدث الوزراء ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن الدولة حريصة على الإعلان عن مشروعات موجودة على الأرض ، متابعا :" سيكون هناك مشروعات قادمة تدر موارد النقد الاجنبي للدولة.

وأردف، أن مصر ستنتهي قريبا من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، والتوصل لاتفاق مع الصندوق يمثل شهادة اخرى على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات.

تابع ، أن المجتمع الدولي لديه ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.