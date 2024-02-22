عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر، تعني موافقة مجلس الوزراء على الصفقة التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الاعلان عنها قريبا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل.


وتابع: "الصفقة، استثمارية تهدف لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها".


وأكد أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

صفقات استثمارية


وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".

 

الإعلامية سارة حازم طه التحديات الاقتصادية الراهنة التحديات الاقتصادية الصعوبات الاقتصادية المستشار محمد الحمصاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

حماس: مصر وقطر تعملان بتناغم وتفاهم عال لإحداث تقدم في المفاوضات

زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بالصفقة الاستثمارية: لدينا بيئة اقتصادية محفزة

الصوفية تحتفي بمولد أسد الرجال عبد الرحيم القنائي والليلة الختامية السبت

لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

بالقانون.. السجن المشدد عقوبة من نقل عضوا بشريا أو جزءا بقصد الزراعة

قرار عاجل ضد المتهمين بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ