الإعلان عنها قريبا.. الوزراء يعلن تفاصيل ومفاجآت عن صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر ستعلن قريبا عن تفاصيل صفقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أنه سيعلن فور توقيعها.



وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه سيكون هناك صفقة استثمارية كبرى تساعد في توفير النقد الأجنبي، وستساعد على حل الأزمة الاقتصادية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستحل مشكلة التضخم وضبط سعر الصرف.

تجاوز التحديات

وأشار محمد الحمصاني إلى أن صفقة الاستثمارات الأجنبية ستقضي على السوق السوداء للدولار، مؤكدا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات خلال الفترة المقبلة.

