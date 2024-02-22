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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المقصود بقول النبي:«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»؟.. أزهري يجيب

من أحاديث النبي
من أحاديث النبي

ما المقصود بقول النبي:«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»؟ أمر بينه الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.

ما المقصود بقول النبي:«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»؟

وقال في تفسير الحديث النبوي الشريف، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في بيانه ما المقصود بقول النبي:«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»؟ اليوم الخميس: "الله سبحانه وتعالى عالم بخلقه، والصانع أعلم بصنعته، فالله يعلم أن الإنسان يخطى ويزل، ففتح له باب الرحمات حتى يتوب عليه".

وأضاف: "من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده التائبين له، ويغفر لهم ولا يعجل لهم العقاب حتى يتوبوا إلى إليه سبحانه وتعالى، الله يمهلنا يمهلنا مرة ومرة، حتى إذا أوشكت الساعة فلا تنفع النفس شيئا، الأصل فى رحمة الله أن ننعم بها".

ليلة النصف من شعبان .. علي جمعة: النبي أوصى باغتنامها بـ 30 كلمة

المرأة المؤمنة تكون لزوجها مع الحور العين فى الجنة 

فيما قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن جميع الخلق سيدخلون الجنة برحمة الله وليس بأعمالهم بما فيهم حتى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، اليوم الخميس: "كلنا هنقابل بعض فى الجنة زى ما كنا عايشين فى الدنيا، وهذا ما قاله لنا القرآن الكريم، لما يكون البيت كله والذرية صالحة هيكونوا مع بعض فى الجنة"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)".

وأضاف: "المرأة المؤمنة التى ستدخل الجنة، ينشأها الله نشأة أخرى، ولا هيكون فى شيب ولا شيخوخة، وستكون مع الحور العين، لزوجها"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ".

أمين الفتوى: من لا ينفق على زوجته وأولاده وهو مقتدر "آثم"

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع مقدرته؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "ممكن أن يكون يعلم أن الأمر واجب عليه ولكنه يكيد للمرأة، وبنشوف آلاف القضايا فى المحكمة، وبعد الطلاق ممكن يسيبها وعيالها دون نفقة".

وأضاف: "من لا ينفق على زوجته وأولاده وهو قادر فهو آثم، لأن النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته".

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