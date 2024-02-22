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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان الإسماعيلية يكرم جيمس وفليفل وسلوى في دورته الـ 25

ستيف جيمس
ستيف جيمس

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن قائمة المكرمين في الدورة الـ25 والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024حيث تضم التكريمات ما بين دولي وعربي ومصري.


 فمن المقرر تكريم كلاً من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، المخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على، ومن المقرر عرض مجموعة من الأفلام في إطار تكريم كل منهم ، سوف يعرض للمخرج مهدى فليفل ثلاثة أفلام "عالم ليس لنا"، "  رجل يغرق" و"عودة الرجل"، وثلاثة أفلام أيضا لسلوى محمد علي، الأول "أما أنا" إخراج ماجي مرجان إنتاج عام 2008، والثانى فيلم "سبرتاية" إخراج أحمد حداد، أما الثالث فهو فيلم "حبيب" إخراج  شادي فؤاد إنتاج عام  2019.

يذكر أن ستيف جيمس مخرج أفلام وثائقية أمريكي ولد عام 1954 في هامبتون، فيرجينيا. حاصل على العديد من الجوائز العالمية كما تحظى مسيرته المهنية التسجيلية بالحفاوة الدولية حصلت أفلامه "أحلام الطوق" و"ستيفي" على جوائز مهرجان صندانس وكذلك فاز بجائزة الإيمي عن فيلمه "المقاطعين" وجائزة Independent .للصحافة The Dupont Columbia وجائزة Spirit Award إلى جانب جائزة الإيمي حصد فيلمه "الحياة نفسها" لقب أفضل فيلم وثائقي من قبل المجلس الوطني لمراجعة الأفلام في نيويورك ونقابة المنتجين الأمريكية. 

 
حصلت أفلامه "محاكمة آلين إفيرسون"، "أباكوس: صغير بما يكفي للسجن" على عدة جوائز من بينها جائزة الإيمي الثالثة له في مسيرته، كذلك الترشيح الثاني لجائزة الأوسكار.

 

إلى جانب الأفلام قدم جيمس مسلسلات وثائقية حققت نجاحات واسعة مثل Me To America، واحدة من أكثر البرامج التلفزيونية شهرة لعام 2018 وكانت أحدث مسلسلاته الوثائقية، Real So City، واحدة من أكثر البرامج التلفزيونية شهرة لعام 2020. 


أما المخرج مهدى فليفل فهو من مواليد 1979 بالإمارات العربية المتحدة، وهو  صانع أفلام وفنان بصري فلسطيني دنماركي، نشأ فليفل في مخيم لجوء في لبنان ومن ثم انتقل إلى الدنمارك في 1988، محملا بتجربته الشخصية.


يقدم فليفل قضايا اللاجئين في أفلامه، حصل فيلمه الطويل الأول "عالم ليس لنا" 2012 على أكثر من 30 جائزة من مهرجانات مختلفة، وفي عام 2016 حصل على جائزة الدب الفضي للجنة التحكيم عن فيلمه القصير "عودة رجل" استهل فلفل مسيرته السينمائية مع الأفلام القصيرة حيث "شادي في الجدار الرائع" عام 2003 تلاه الفيلم القصير "حمودي وإيميل" 2004  ومن ثم فيلم "الكاتب" 2007 "عرفات وأنا" 2008 و"أربع أسابيع" 2009 خلال عام 2012 قدم أولى تجاربه التسجيلية الطويلة حيث فيلم "عالم ليس لنا" وتنوعت أفلامه التسجيلية بعد ذلك.


أما الفنانة سلوى محمد على وهي ممثلة مصرية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي أثناء الدراسة بالمعهد، خلال تلك الفترة عملت ممثلة على خشبة المسرح حققت حضورا ملحوظا إلى جانب المساهمة في مشاريع التخرج وقدمت قرابة 100 فيلم من أفلام مشاريع التخرج للعديد من المعاهد والمؤسسات السينمائية مثل معهد السينما ومعهد جوته وأكاديمية رأفت الميهي وغيرها.


ارتبطت سلوى محمد علي بأذهان المشاهدين من خلال شخصية "الخالة خيرية" ضمن برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم"، وكذلك تقديم الدوبلاج لعدد من شخصيات أفلام التحريك من إنتاج ديزني، كما قدمت أدوارا متنوعة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون، وتعاونت مع العديد من المخرجين في السينما المصرية مثل محمد خان، يسري نصر الله، محمد أبو سيف وهالة خليل، فى أفلام "فتاة المصنع"، "بنتين من مصر"، "الأبواب المغلقة"، "أسرار عائلية" كما كان لها مشاركات عديدة في الأفلام الروائية القصيرة مثل فيلم "حبيب" .
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة قائمة المكرمين ستيف جيمس

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