أستاذ علوم سياسية: 75% من شهداء غزة أطفال ونساء

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مازال ممعنا في حربه وجرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من خلال أعداد الشهداء التي ترتفع وتتزايد.

وأضاف "الحرازين"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "نتحدث عن 29500 شهيد بالإصابة على المصابين والمفقودين نتيجة الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع، أن الحرب دمرت كل مقومات الحياة في قطاع غزة، مثل المرافق الخدمية، وبخاصة المرفق الصحي وهو أساس أي مجتمع، فقد خطط الاحتلال منذ بداية الحرب لتدمير المرفق الصحي.

وواصل: "أكثر من 75% من الشهداء أطفال ونساء، وهذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، حيث اعتبر نتنياهو أن حربه على المقاومة هي حرب على النساء والأطفال وكل مقومات ومقدرات الحياة لدى الشعب الفلسطيني".

