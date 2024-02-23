صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

أعلنت الحكومة عن صفقة من العيارالثقيل قبل ساعات لحل أزمة الدولار تتضمن استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

العملة الصعبة

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

الدولار

فوائد الصفقة على الاقتصاد

1- المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل

2-ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

3-ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي

ويبحث الكثير عن سعر الدولار مقابل الجنيه، يوميا عبر محرك البحث جوجل، خاصة سعر العملة الأمريكية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، بالتزامن مع قرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة ومع إعلان ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

مليارات الدولارات

وكشف وزير المالية الوزير، خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024 .

وتشهد البلاد اقتراب دخول المليارات من الدولارات من مشروعات استثمارية وغيرها مثل مشروع تطوير رأس الحكمة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

و في بيان رسمي أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023 بارتفاع قدره 30 مليون دولار.

تصريحات حكومية

أعلنت الحكومة انها تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وعن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، فهو أهم ما يبحث عنه الآلاف يوميا خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 11 شهرا ، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

الدولار اليوم بنك مصر

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس