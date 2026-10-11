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الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

جددت عدة دول أوروبية، اليوم الأحد، تأكيد دعمها لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب ملاسنات بين واشنطن وكييف.

وجددت المملكة المتحدة وألمانيا وبولند التأكيد على دعمها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البلاد بحاجة إلى زعيم جديد، وفقا لمجلة بولتيكيو الأوروبية.

وكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة "إكس" أنه "مقتنع تماماً" بأنه لا يمكن لأحد أن يكسر أوكرانيا ورئيسها في قتالهما ضد روسيا.

وأضاف: "لقد أكدت لـ[زيلينسكي] أنه يمكنه الاعتماد على تضامن بولندا وأوروبا الكامل مع الأمة الأوكرانية".

كما أعاد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تأكيد دعم بلاده لزيلينسكي يوم الأحد، في الوقت الذي دعا فيه إلى ممارسة المزيد من الضغط على موسكو للعودة إلى محادثات السلام.

يأتي استعراض الدعم هذا بعد تبادل زيلينسكي وترامب الانتقادات يوم السبت في أعقاب قرار واشنطن تخفيف عقوبات الديزل على روسيا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض وهو ينتقد الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية: "أعتقد أنه حان الوقت لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد".

واليوم الأحد، صرح الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي بأن بلاده ستكون مستعدة للتوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية "إذا توقفت روسيا عن ضرب بنيتنا التحتية للطاقة."

دول أوروبية ئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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