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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب استبعاد ثلاثي السلة من قائمة المنتخب في التصفيات الإفريقية

صدى البلد

 

كشف عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المنتخبات الوطنية، عن سر استبعاد الثلاثي “إيهاب أمين، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا "بيبو"، من قائمة المنتخب المشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“.

وتستضيف مصر منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد عمرو مصيلحي، أن استبعاد الثلاثي من قائمة المنتخب بسبب تعرضهم إلى إصابات ويحتاجون من فترة لا تقل عن عشرة أيام من أجل العودة للتدريبات والمشاركة مرة أخرى في المباريات.

وأوضح المشرف على المنتخبات الوطنية الإصابات التي يعاني منها اللاعبون، قائلًا أن إيهاب أمين تعرض إلى تمزق في الكتف من الدرجة الأولى، بينما تعرض أحمد أبو العلا بيبو إلى تمزق في عضلة السمانة من الدرجة الثانية، ويعاني يوسف شوشة بإصابة في العضلة الضامة.

واختتم عمرو مصيلحي حديثه مؤكدًا على أن المنتخب المصري على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض منافسات البطولة، حيث شارك في بطولة ودية دولية بقطر واستطاع الفوز باللقب وقدم أداء جيد ومميز.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة كالتالي:-

- منتخب مصر يواجه نظيره إفريقيا الوسطى يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

- منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب مدغشقر يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

- منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقد استقر الاتحاد على تعيين خالد القوصي عضو مجلس الإدارة مديرًا للبطولة، وحسين البشبيشي رئيسًا لبعثة المنتخب المصري.

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