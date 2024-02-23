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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من 50 لـ10000 جنيه.. فوانيس رمضان أشكال وألوان في شوادر السيدة

اسعار الفوانيس
اسعار الفوانيس

شهر رمضان المبارك يأتي محملاً بالعديد من التقاليد والاحتفالات، ومن بين أبرز هذه التقاليد تقديم الفوانيس التقليدية التي تمثل رمزًا لهذا الشهر الفضيل.

فوانيس رمضان هي عبارة عن مصابيح تضاء في الشوارع وداخل المنازل، وتعتبر جزءًا أساسيًا من هذا الشهر الكريم ،وتتنوع المواد التي تصنع منها الفوانيس في رمضان، وتشمل الصاج والخشب والبلاستك والخيامية.

الفوانيس الصاج تتميز بتصاميمها الجذابة والمتينة، وتعكس جمالية تقليدية تنطوي على طابع من البساطة والأصالة، عادةً ما تكون الفوانيس الصاج مزينة بنقوش وزخارف تقليدية تعكس التراث الشعبي والثقافي.

أما فوانيس الخشب، فتعتبر مصدرًا للإلهام والجمالية الفنية، حيث تأتي بتصاميم فنية متقنة ومتميزة، وتتميز هذه الفوانيس بأشكال هندسية وزخارف نقشت يدويًا، مما يمنحها طابعًا فوقيًا وأنيقًا يعكس روح الفن والتقاليد الشعبية والفوانيس البلاستيكية، فتمثل رمزًا للرفاهية والفخامة لدي الأطفال حيث تتميز هذه الفوانيس بتصاميم أنيقة بتكون في الأغلب علي شكل لعب أطفال ، مما يمنحها جاذبية ورونقًا خاصًا.

تحمل الفوانيس في شهر رمضان معانٍ ورموزا عميقة، حيث ترمز إلى النور والصلاح والتضامن ،ورؤية الفوانيس المضاءة في الشوارع وداخل المنازل تعكس جو من السعادة والاحتفال بقدوم شهر رمضان، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من الطقوس والتقاليد الروحانية التي تصاحب هذا الشهر المبارك.

وتقوم العائلات بزينة منازلها وشوارع أحيائها بالفوانيس المضاءة، وتقوم الأطفال بحمل الفوانيس والدوران بها في المنازل وبين الأصدقاء والجيران. إن هذه التقاليد تعكس الروح الاجتماعية والألفة التي تتسم بها شهر رمضان، وتمثل جزءًا من الفرح والاحتفالات التي تعم الأسر والمجتمعات خلال هذا الشهر المبارك.

باختلاف موادها وتصاميمها، فإن الفوانيس في شهر رمضان تعكس تنوع الثقافات والتقاليد المحلية، وتجسد التفرد والتميز الذي يميز كل دولة ومجتمع. إنها رمز للتراث والهوية الثقافية التي تحمل معاني عميقة وتعزز الانتماء والفخر بالانتماء إلى هذه الثقافات الغنية.


رصدت عدسة صدي البلد اسعار واشكال فوانيس رمضان بالسيدة زينب في البداية يقول مؤمن صاحب احد محلات الفوانيس الجديد في الفوانيس هذا العام الفوانيس الفورجيه المطلية بماء الذهب ومنها الفانوس النجمة والهلال بالإضافة الي الفانوس بشكله العادي .

واضاف مؤمن وتوجد فوانيس الأطفال الذي بتعتمد علي الإضاءة والحركة موضحاً ان تبد اسعار الفوانيس الميتال من 250 جنيه ليصل الي 750 جنيه والفوانيس البلاستك للأطفال تبدأ من 150 جنيه والصاج العادي الكبير يبداً من 250 جنيه والخشب يبداً من 50 جنيه  .

وتابعت وعدت احد اصحاب محلات الفوانيس بالسيدة زينب الأسعار هذا العام زادت بنسبة 30٪؜مقارنة بالعام الماضي مشيرا ان هذا العام شهد موديلات كثيرة جديدة منها المتال ويبدا من 75 جنيه ليصل الي 10000 جنيه والبلاستك يبداً من 130 جنيه ليصل الي 350 جنيه .

واشارت وعد ان الإقبال متوسط خلال الفترة الحالية وبيكون علي فوانيس الأطفال والهدايا بيكون الإقبال علي الماتل اكثر .

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