غزل البنات.. حلوى الأطفال يمكن أن تصيب بالسرطان| تفاصيل

غزل البنات او “كوتون كاندي” أو حلوى القطن، كلها مسميات للحلوى الشهيرة التي تُصنع بطرق بسيطة من السكر، لكن رغم حب الكثير لها إلا أنها أصبحت مصدرا للقلق بعد إشارة دراسات إلى أنها تحتوي على مادة قد تسبب الإصابة بالسرطان.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشير تقارير حديثة من الهند إلى أن الحكومة والمسؤولين الصحيين في بعض الولايات الهندية قد قاموا بحظر بيع الحلوى الوردية المعروفة بـ "القطن الحلو"، بسبب احتوائها على مادة قد تسبب السرطان.

في ولاية تاميل نادو الجنوبية، تم تنفيذ هذا الحظر بعد أن أكدت اختبارات المختبر وجود مادة تسبب السرطان تُعرف باسم رودامين-بي في عينات الحلوى المرسلة للاختبار.

تُشتهر الحلوى الوردية بشعبيتها بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتُباع عادة في المنتزهات والملاهي وأماكن الترفيه الأخرى التي يتردد عليها الأطفال.

ومع ذلك، يعتبر بعض المسؤولين الهنود أن هذه الحلوى أكثر شرًا مما يبدو عليه. حذر بعض المسؤولين الصحيين الهنود من أن الملوثات الموجودة في الحلوى الوردية "يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وتؤثر على جميع أعضاء الجسم".

أعلنت الحكومة عن حظر بيع الحلوى بعد اكتشاف وجود مادة رودامين-بي، وهي مركب كيميائي، في العينات. وقد أظهرت الدراسات أن هذه المادة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقد أصبح استخدامها كصبغة غذائية غير قانوني في أوروبا وكاليفورنيا.

استجابةً للخطوة التي اتخذتها ولاية تاميل نادو، بدأت ولاية أندرا براديش المجاورة أيضًا في اختبار عينات الحلوى للتحقق من وجود المادة المسرطنة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت صحيفة "نيو إنديا إكسبرس" بأن مسؤولي سلامة الغذاء في العاصمة دلهي يعملون أيضًا على دفع حظر بيع الحلوى الوردية.