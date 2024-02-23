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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبب تشوش الشبكة وبطء النت.. اندلاع ثوران قوي من الشمس

صدى البلد

اندلعت ثورتان قويتان من الشمس على مدار اليومين الماضيين، بالتزامن مع الإبلاغ عن انقطاعات واسعة النطاق في الهواتف الخلوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، وقعت ثورة من فئة X1.8 في الساعة 23:07 بتوقيت جرينتش، في 21 فبراير، وثورة أخرى من فئة X1.7 اندلعت في الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش في 22 فبراير. 

واندلعت الثورات من منطقة على سطح الشمس التي لا تزال تظهر تعقيداً مغناطيسياً قوياً، وفقًا لبيان صادر عن إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية (NOAA). 

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وأضافت الوكالة. ومع ذلك، أصدرت NOAA تنبيهًا اليوم بشأن انبعاث إذاعي شمسي في الساعة 11:58 بتوقيت جرينتش، والذي قد يصاحبه في بعض الأحيان تفجيرات قوية لكتلة كورونية (CME) وعواصف للإشعاع الشمسي.

في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن انقطاعات واسعة النطاق في الهواتف الخلوية في صباح يوم الخميس بعد ثورات الشمس، وفقًا لوكالة الصحافة المرتبطة، تم الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الانقطاعات من قبل الشركات الكبرى للهواتف الخلوية مثل AT&T و Verizon و T-Mobile.

لا يزال غير واضح ما إذا كانت الحوادث المذكورة مرتبطة ببعضها البعض، ولكن يبدو أن الإبلاغ عن الانقطاعات بدأ في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورات الشمس، وقد تستمر آثار هذه الثورات في الظهور لعدة أيام.

الهواتف الخلوية الغلاف الجوي الفيزياء الفضاء

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