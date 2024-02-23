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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 60 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد أكثر من 60 فلسطينيا في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة منذ مساء أمس.

كما استشهد 6 مواطنين وجرح آخرون، فجر اليوم ، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة "زلاطة" شرق رفح، ما أدى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه، مشيرةً إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار.

كما قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس جنوب القطاع.

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