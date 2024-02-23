ما هي البصمة الكربونية للفرد وطرق تقليلها؟.. فيديو

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن البصمة الكربونية عبارة عن إجمالي غازات الاحتباس الحراري، والتي يأتي على رأسها ثاني أكسيد الكربون، وهذا الغازات تعمل على حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي.



وأضاف “سرحان” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن لكل فرد على كوكب الأرض بصمة كربونية خاصة به تختلف بسبب السلوكيات والثقافة، مؤكدًا أن كل فرد على وجه هذا الكوكب عليه واجبات ومسؤوليات من أجل المحافظة على هذا الكوكب.



طرق تقليل البصمة الكربونية

وأشار الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة إلى أن الإنسان يستطيع المحافظة على البيئة من خلال تقليل البصمة الكربونية الخاصة به، موضحًا أن يجب الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه وذلك يبدأ من المنزل أولًا، حيث يجب الاستثمار في أجهزة كهربائية توفر الطاقة والتي لها الكثير من المنافع سواء على البيئة أو الأشخاص أنفسهم.

وتابع أستاذ اقتصاديات البيئة، أن التخلص الآمن للمخلفات يساعد بشكل كبير على تقليل البصمة الكربونية والمحافظة على البيئة.