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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس يحتفل بعيد الربيع الصينى 

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم، معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس احتفالية بعيد الربيع الصيني والسنة الصينية الجديدة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء  رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة سلوى رشاد ،عميد كلية الالسن ، الدكتور ناصر عبد العال مدير المعهد ووكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب.

أقيمت الفعاليات على مسرح قاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة بالجامعة بمشاركة نخبة من أساتذة وطلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وعدد كبير من طلاب معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس ، إلى جانب عددا من أساتذة و طلاب كلية الألسن بالجامعة.

شهد الاحتفالية أ.د صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق ، ومن الجانب الصيني حضر الوزير المفوض مدير المكتب التعليمي بالسفارة الصينية لوشون شين ، وشاو بين مدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة وممثلي المؤسسات والشركات الصينية في مصر ولفيف من الأساتذة والمسئولين والطلاب  المصريين والصينيين .

فى بداية كلمتها هنأت أ.د غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحضور  بالاحتفال بأعياد الربيع الصينية  متمنية أن يكون عام سعيد ،وأكدت أن مصر والصين تربطهما  علاقات وثيقة مشتركة.واشارت الى أن التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية قد شهد زخماً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية وأن جامعة عين شمس تعد اولى الجامعات فى الشرق الاوسط التى انشئت قسم  لدراسات اللغة الصينية بكلية الألسن ، لافتة إلى أن الجامعة المصرية العريقة لديها أوجه تعاون بينها وبين جامعات الصين كجامعة ووهان  ، وجامعة بكين وجامعة شنغهاي وجامعة قوانغدونغ وجامعة سيآن وغيرها ، بالإضافة إلى ان هناك العديد من الشباب المصريين من الجامعة يدرسون فى العديد من الجامعات الصينية .

كما عبرت أ.د غادة فاروق عن انها تأمل فى المزيد من التعاون بين الجامعات وعلى الأخص فى مجال البحث العلمى وأن يكون معهد كونفوشيوس بالجامعة بمثابة نافذة مصرية على الحضارة الصينية العريقة .

من جانبه أبدى الوزير المفوض" لوشون شين "سعادته  بضيافة جامعة عين شمس وقدم تهانيه للحضور بالعام الجديد مضيفاً أن عام ٢٠٢٤ يصادف مرور ٧٥ عاماً على تأسيس الصين الشعبية .

وأوضح الوزير  أن السنوات العشر الماضية  من الشراكة المصرية الصينية كانت بمثابة عشر سنوات ذهبية آملا ان تكون السنوات العشر القادمة اكثر اشراقا.

ووصف الوزير المفوض " لوشون شين"   جامعة عين شمس بأنها من احد اقدم واعرق الجامعات بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وان لها العديد من الشراكات والأبحاث المتبادلة وكان لها الصدارة فى مجال التعليم الالكترونى الذى سيفتح الباب أمام فرص البحث العلمى والتبادل الطلابى .

وفى ختام كلمته أوضح الوزير المفوض أن رمز  العام الجديد " التنين " يشير إلى القوة والنعمة والبركة متمنياً للطلاب واعضاء هيئة التدريس التوفيق والنجاح فى  هذا العام.

واوضح أ.د ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس أن  احتفالية عيد الربيع الصيني تعد أهم الأعياد الصينية ويسمي بعيد السنة القمرية الجديدة.

واثنى أ.د ناصر عبد العال على المجهودات المبذولة في الإحتفالية والتى تعبر عن حفاوة جامعة عين شمس بالثقافة الصينية و التقدير المشترك بين الثقافتين المصرية والصينية .
وتضمنت الاحتفالية تكريم الرعيل الأول في تخصص الدراسات الصينية الذي حمل على عاتقه مسئولية تدريس اللغة والأدب والثقافة الصينية في الجامعات المصرية والعربية وهم أ.د. منى فؤاد أ.د. إبراهيم السيد محمد وأ.د. نهلة غريب وأ.د.نينت نعيم وأ.د. جان إبراهيم وأ.د. استر وليم وأ. د. عبدالعزيز حمدي
كما تضمنت فعاليات الإحتفالية إقامة حفل فني كبير ، وشهد إقبالاً كثيفاً من الطلاب و قدم خلاله الطلاب  المصريين والصينين عروضاً فنية مختلفة ومتنوعة كالاغنية الصينية" العائلة الجميلة" 
ورقصة" أرض المراسم ومسرحية " نمر بلا ابناء" 
وفقرات موسيقية والقاء  قصيدة شعر بعنوان " سنة صينية سعيدة".

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