انخفاض العقود الآجلة.. تراجع أسعار النفط العالمية اليوم

تراجعت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة، بعد تقليص مؤشراتها بعد مكاسبها التي حققتها أمس.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 83.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:12 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3 في المئة إلى 78.36 دولار.

وقال العضو بمجلس محافظي المركزي الأمريكي كريستوفر والر أمس الخميس إنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يعني تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة عابرة على الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لمدة أطول يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على النفط.