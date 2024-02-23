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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في إطار متابعته لفروع الهيئة في الموانئ المختلفة

رئيس القومية لسلامة الغذاء يزور فرع ومعمل الهيئة بميناء نويبع

رئيس هيئة سلامة الغذاء
رئيس هيئة سلامة الغذاء في ميناء نوبيع

قام الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارة تفقدية لمقر ومعمل الهيئة بميناء نويبع ، حيث كان في استقباله  اللواء طارق السيد رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع، والذي رافقه خلال الزيارة التفقدية.

واستهل الهوبي جولته بزيارة المعمل المركزي التابع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر ميناء نويبع البحري، حيث أكد الهوبي أن معمل الهيئة بميناء نويبع يعد أحد المعامل النموذجية الهامة التي شيدتها الهيئة بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، والمعمل مجهز بأحدث التقنيات المطابقة للأجهزة المستخدمة في المعامل العالمية. 

وتم تدريب وتأهيل العاملين بالمعمل على إجراء الاختبارات من خلال سلسلة من البرامج التدريبية  وفقًا لأحدث أساليب  التحاليل، وذلك للإسراع من إجراءات فحص الرسائل الغذائية سواء المصدرة أو الواردة من وإلى السوق المصري للتقليص من زمن الإفراج الجمركي طبقاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الهوبي إلى أنه اكتملت مراحل تنفيذ البنية التحتية، وأن التجهيزات التشغيلية قد قاربت على الانتهاء، ويقوم المعمل بإجراء التحاليل للأغذية والحاصلات الزراعية المختلفة، ومن أبرزها: تحليل متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة والملوثات الكيميائية، فضلا عن تحاليل الميكروبيولوجي في الأغذية.

وأكد أنه من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للمعمل لما يقارب 23 ألف عينة سنويًا، ، بما يكفل سلامة ومأمونية السلع قبل دخولها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يعكس بدوره إلتزام الهيئة وسعيها إلى تقديم خدماتها بمستويات متفردة بهدف تعزيز التفاعل مع العملاء والتيسير على المتعاملين معها، وبما يتطابق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن الهيئة تعمل جاهدة على إسهام معاملها المركزية في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الصناعات الغذائية و الزراعية في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه طبقًا لتقرير بيانات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة فإن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى ميناء نويبع البحري بلغت 1049 رسالة بما يقارب 40 ألف طن خلال عام 2023.

واستكمل الهوبى جولته الميدانية بزيارة مقر الهيئة بميناء نويبع، وإلتقى بالعاملين بفرع الهيئة داخل الميناء، ووجه بزيادة الجهد المبذول من قبل مفتشي الهيئة والاستجابة الفورية لسرعة فحص الرسائل الغذائية الواردة والمصدرة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على رفع كفاءة ومهارات مفتشيها من خلال عقد الدورات التدريبية بصفة مستمرة لرفع كفاءة العنصر البشري وإطلاعهم على أحدث الأساليب والمواد المرجعية المستخدمة في المعامل.

القومية لسلامة الغذاء ميناء نويبع الإفراج الجمركي رئيس مجلس الوزراء الغذاء

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