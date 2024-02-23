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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانيات عالية وأداء قوي.. Vivo تغزو الأسواق بهاتف ممتاز ورخيص

Vivo Y200e
Vivo Y200e

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا متوسط المدى، الذي حصل على شكل ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo Y200e، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 6 أو  8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

 

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سعر ومواصفات فيفو Vivo Y200e

يتميز هاتف فيفو Vivo Y200e، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع سطوع يبلغ 1800 شمعة في المتر المربع.

Vivo Y200e

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y200e، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرفي، يتميز هاتف فيفو Vivo Y200e، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر وميض، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

Vivo Y200e

وتم تجهيز هاتف فيفو Vivo Y200e، بتصميم مسطح 2.5D للوحة الخلفية بالطراز الذي تطلق عليه الشركة اسم Saffron Delight، والذي يتميز بطبقة نهائية من الجلد المتين المصنوع من الألياف البيئية.

وتشمل الميزات الأخري بهاتف Vivo Y200e، ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع بصري مدمج أسفل الشاشة، مكبرات صوت استريو مزدوجة، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، والبلوتوث ، ودعما لمقاومة الغبار والماء بمعيار IP54، تبلغ أبعاده 163.2 × 75.8 × 7.8 مليميتر، ويزن 191 جراما، ويتوفر في اللونين الأٍسود والبرتقالي.

Vivo Y200e

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y200e، في الهند مقابل سعر يبدأ من 240 دولارا (أي ما يعادل 7.400 جنيه مصري) للإصدار بسعة 6 رام + 128 جيجابايت.

Vivo Y200e
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