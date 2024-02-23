عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. محمد حماقي يبدأ جولته الأوروبية بحفل فى تورونتو

حماقي
حماقي

يستعد المطرب محمد حماقي مساء اليوم لبدء جولته الغنائية الأوروبية بحفل غنائى بمدينة تورونتو بكندا.

ووصل حماقى إلى كندا مساء أمس الخميس استعداد للجولة الغنائية والتى يقدمها بعد فترة تأجيلات بسببب الأوضاع الراهنة فى فلطسين.

 

ومن المفترض أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها فى موسم الصيف الماضي.
 

أخر حفلات محمد حماقى 


وأحيا  المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن احتفالات عيد الحب.

وقدم حماقى خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا.

 

 

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني.، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.
 

أغاني محمد حماقي 

طرح المطرب محمد حماقي خلال موسم الصيف الماضي أكثر من أغنية كان أخرها أغنية بعنوان إيه السعادة دي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

 وتعتبر أغنية إيه السعادة دي هي السادسة لـ حماقى خلال موسم الصيف بعد طرحه لأغنية دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي

 

محمد حماقي تورونتو كندا المطرب محمد حماقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

أثناء العودة من المطار.. نجاة ابنة المخرج محمد سامي وشقيقته من حادث سير

الناقد محمد نبيل : مسلسلات الـ15 حلقة تتفوق في دراما رمضان 2024.. والكبير 8 آخر جزء

رمضان 2024.. بوسترات مسلسل يحيى وكنوز

مؤلف الملكة: أسوأ فيلم في التاريخ وجالي ضيق تنفس منه

نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هاني الناظر

رمضان 2024 .. كواليس مسلسل سر إلهي

28 فبراير.. حفل لـ هشام خرما بمسرح الجمهورية

تكريم شرفي للراحلة ناهد فريد شوقي في ملتقى قوتها

ترشيحاتنا

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ