اليوم.. محمد حماقي يبدأ جولته الأوروبية بحفل فى تورونتو

يستعد المطرب محمد حماقي مساء اليوم لبدء جولته الغنائية الأوروبية بحفل غنائى بمدينة تورونتو بكندا.



ووصل حماقى إلى كندا مساء أمس الخميس استعداد للجولة الغنائية والتى يقدمها بعد فترة تأجيلات بسببب الأوضاع الراهنة فى فلطسين.

ومن المفترض أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها فى موسم الصيف الماضي.



أخر حفلات محمد حماقى



وأحيا المطرب محمد حماقى حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن احتفالات عيد الحب.



وقدم حماقى خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التى طرحها مؤخرا.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (لو هتسيب، من قلبي بغني، لمون نعناع، نفسي أبقى جنبه)، وغيرها من الأغاني.، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 295 ريال سعودي وحتى 900 ريال.



أغاني محمد حماقي

طرح المطرب محمد حماقي خلال موسم الصيف الماضي أكثر من أغنية كان أخرها أغنية بعنوان إيه السعادة دي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعتبر أغنية إيه السعادة دي هي السادسة لـ حماقى خلال موسم الصيف بعد طرحه لأغنية دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي