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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئاسة الفلسطينية ترفض خطة نتنياهو: غزة لن تكون إلا جزءً من دولتنا

غزة
غزة

ردت الرئاسة الفلسطينية على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدةً أن قطاع غزة لن تكون إلا جزءً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية: «لن تنجح إسرائيل في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديموجرافي في قطاع غزة».

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه على العالم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حتى يحل الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الهدف من خطة نتنياهو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وكشف نتنياهو تفاصيل خطته الجديدة لقطاع غزة، حيث أكد أنّ غزة سيديرها مسؤولين محليين - أي فلسطينيين - لديهم خبرة إدارية وغير مرتبطين بدول أو كيانات، في ظل محافظة دولة الاحتلال الإسرائيلي على حرية عملياتها العسكرية في غزة، وإقامة منطقة عازلة، تفصل بين مستوطنات غلاف غزة وقطاع غزة.

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