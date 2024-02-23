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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النبراوي يحث مهندسي مصر على المشاركة في الانتخابات النقابية ويطالب بهذا الأمر

النبراوي يدلي بصوته
النبراوي يدلي بصوته

دعا المهندس طارق النبرواي، نقيب المهندسين، جموع مهندسي مصر للمشاركة في الانتخابات النقابية التي تُجرى اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 بجميع المحافظات، مشددا على ضرورة التصويت بأمانة والحشد في الانتخابات، قائلا: "حافظوا على نقابتكم بصوتكم لاستكمال مسيرة التنمية".

انتخابات نقابة المهندسين 

وأضاف النبراوي، أنّ النقابة تبذل مجهودات كبيرة في مختلف الملفات وعلى رأسها ملف التعليم الهندسي، الذي اتخذت فيه خطوات جيدة، وفقا للصلاحيات التي تمتلكها، كما أننا نهدف لتقليل أعداد المتقدمين، وتقديم أعلى الخدمات للخريجين بما يكفل لهم العائد المجزي، مشددا على أنّ "النقابة تعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير وحل وتحديث كل مشاكل ملف الرعاية الصحية".

وأدلى نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، المعقدة باستاد القاهرة،.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات نقابة المهندسين تُجرى اليوم، من العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن  لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

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