بسبب سرقة محل إطلاق نار بين الشرطة وعناصر إجرامية بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الخطرة والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها (3 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم فى عدد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح نارى") حال محاولتهم سرقة أحد المحال التجارية بدائرة القسم.

ولدى مشاهدتهم للقوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط الآخرين وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات - مقص حديدى "يستخدم فى سرقة المحال" - دراجة نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.