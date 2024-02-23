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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 4 شبكات بث تليفزيونى للقنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .

 أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن ضبط (مالك شبكتين "بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص" ، وآخرى لتوزيع خدمات الإنترنت" بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) ، وبحوزته (46 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية" – 2 وحدة معالجة مركزية للتحكم فى خدمات عملاء الشبكتين – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكتين والتواصل مع العملاء ويحتوى على محفظة إلكترونية). 

كما تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو حماد) ، وبحوزته (محطتين لتقوية إشارة البث اللاسلكى للشبكة – 28 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية").  

وضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبحوزته (وحدة معالجة مركزية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى للشبكة –26 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" - هاتف محمول "يستخدم فى إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الامن العام الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المشفرة الملكية الفكري الملكية الفكرية

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